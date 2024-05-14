سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء 14-5-2024 في مصر.. كم يبلغ الآن؟

شهد سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء 14-5-2024 في مصر بمختلف الشركات والمصانع، حالة من الاستقرار النسبي، وتعد مواد البناء وتحديدًا الحديد والأسمنت، من السلع المهمة التي يتابعها قطاع كبير من المواطنين للتعرف على أسعارها التي تتغير يومياً.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر طن الحديد اليوم في مصر، حسب التحديث الأخير لأسعار مواد البناء، الذي أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر الحديد الاستثماري

سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الثلاثاء 40891 جنيهًا للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

سعر حديد عز

فيما سجل سعر حديد عز اليوم الثلاثاء 42868 جنيهًا للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

أسعار الحديد اليوم عالميًا

وأوضحت بوابة الأسعار المحلية والعالمية أسعار الحديد اليوم الثلاثاء على المستوى العالمي، والذي جاء كالتالي: 505 دولارات للطن من البليت، و119 دولارًا للطن من الحديد الحديد الخام، و529 دولارًا للطن من حديد التسليح.

سعر الأسمنت اليوم

كما سجل سعر الأسمنت الرمادي اليوم الثلاثاء 2272 جنيهًا للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».