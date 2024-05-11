سعر طن الحديد اليوم السبت 11-5-2024 في مصر.. كم يسجل بعد التراجع؟

يشهد سعر طن الحديد اليوم السبت 11-5-2024 في المصانع والشركات المختلفة حالة من التراجع، وتُعد مواد البناء أحد السلع التي يرغب قطاع كبير من المواطنين والتجار في متابعة أسعارها بشكل يومي حتى يتعرفوا على أسعارها التي تتغير بشكل يومي.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية سعر طن الحديد اليوم السبت في مصر، حسب آخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر الحديد الاستثماري

سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم السبت 39877 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك»، بتراجع قيمته 477 جنيهاً في الطن.

سعر حديد عز

فيما سجل سعر حديد عز اليوم السبت 41185 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك»، بتراجع قيمته 780 جنيهاً في الطن.

أسعار الحديد اليوم عالمياً

وجاءت أسعار الحديد اليوم السبت على المستوى العالمي، وفقاً لما أعلنته بوابة الأسعار، كالتالي:

- متوسط سعر الحديد الخام: 119 دولاراً للطن.

- متوسط سعر حديد التسليح: 529 دولاراً للطن.

- متوسط سعر البليت: 505 دولاراً للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

وسجل سعر الأسمنت اليوم السبت 2152 جنيهاً للطن الواحد من الأسمنت الرمادي، «سعر بيع للمستهلك».