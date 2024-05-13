أسعار الحديد اليوم الاثنين 13-5-2024 في الأسواق

سجّلت أسعار الحديد اليوم الاثنين 13-5-2024، استقرارا كبيرا في الأسواق، بنحو 37 ألفا و300 جنيه للحديد الاستثماري، ويباع للمستهلك بـ38 ألفا و500 جنيه، وفقا للمعلن رسميا عبر منصات رسمية للشركات ومصانع الحديد.

أسعار الحديد اليوم

وتستعرض «الوطن»، أسعار الحديد في السوق المصرية، بمختلف الأنواع، وفق آخر تحديث معلن من المصانع والشركات.

حديد عز

سجّل سعر طن حديد عز اليوم الاثنين، نحو 40 ألفا و700 جنيه أرض المصنع، ويباع للمستهلك بـ41 ألفا و500 جنيه للطن.

حديد المصريين

بلغ سعر حديد المصريين اليوم، نحو 40 ألفا و600 جنيه للطن للمستهلك.

حديد السويس

سجّل سعر حديد السويس للصلب نحو 41 ألفا و400 جنيه للطن من المستهلك، شاملا ضريبة القيمة المضافة 14%.

حديد بشاي

بلغ سعر حديد بشاي نحو 41 ألفا و100 جنيه للطن للمستهلك.

حديد المراكبي

بلغ سعر حديد المراكبي نحو 38 ألفا و400 جنيه للطن للمستهلك.

حديد مصر ستيل

جاء سعر حديد مصر ستيل بنحو 38 ألفا و300 جنيه للطن للمستهلك.

حديد الجارحي

سجّل سعر حديد الجارحي 40 ألفا و500 جنيه للطن للمستهلك.