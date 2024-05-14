باحثة: دور مصر تجاه القضية الفلسطينية في تطور دائم لدعم الأشقاء

قالت مريم صلاح، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن دور مصر تجاه القضية في تطور دائم لدعم الأشقاء الفلسطينيين من الجانب الإنساني والسياسي والدبلوماسي، ورأينا هذا في انضمام مصر رسمياً لدعوة التي قدمتها جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية، والإشادة الكبيرة من وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا بدور القاهرة، موضحة أن مصر دولة جوار وشهادتها ورأيها التي ستقدمه في محكمة العدل الدولية مهم جداً.

تدهور الأوضاع الإنسانية

وأضافت الباحثة، أن الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية الآن يتحرك نحو التصعيد شديد اللهجة، موضحة أنه يأتي في إطار تدهور الأوضاع الإنسانية، خاصة في ظل عرقلة المساعدات التي يمارسها الجانب الإسرائيلي، فيما يتعلق بغلق المعابر.

نفاد الوقود

وأوضحت «صلاح»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ومروة فهمي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن تحذير وزارة الصحة في غزة نفاد الوقود الذي يحتاج إليه المخابز والمستشفيات في قطاع غزة، أمر مخز جداً.