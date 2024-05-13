المفوضية الأممية لحقوق الإنسان: الأوضاع في قطاع غزة كارثية

أكد مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأممية لحقوق الإنسان، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة غاية في السوء، وعمليات النزوح القسري ذات تبعات كارثية، موضحًا أن إسرائيل تواصل عرقلة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة من مختلف الجهات، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

تهالك القطاع الصحي في قطاع غزة

وشدد على أن هناك تهالك في القطاع الصحي بقطاع غزة، في ضوء نقص الإمدادات الطبية والوقود، متابعًا: «نطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة والهدنة أحد الشروط المهمة لإنجاح العمليات الإنسانية في القطاع»، موضحًا أنه يجب السماح بشكل فوري لعودة أونروا والمنظمات الإغاثية الدولية للقطاع دون قيد أو شرط.

اعتداءات إسرائيلية على الأطقم الطبية

وأوضح أن قطاع غزة بحاجة إلى نحو 800 شاحنة مساعدات إنسانية بشكل يومي، مؤكدًا أن المساعدات الطبية ومياه الشرب والطعام في مقدمة الاحتياجات الأساسية للقطاع، ويتم مواصلة العمل مع الأطراف الدولية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، ويتم رصد الانتهاكات والمخالفات للقانون الإنساني في قطاع غزة، مشددًا على أن إسرائيل تتعدى على الأطقم الطبية والصحفيين حتى من قبل الحرب على قطاع غزة.