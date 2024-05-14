موعد التقديم للصف الأول الابتدائي 2024.. اعرف سن القبول والشروط

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يجرى فتح باب التقديم للصف الأول الابتدائي 2024 للمدارس الحكومية، بداية من أول يونيو المقبل، إلكترونيا، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني «بوابة مركز المعلومات»، وفقا للضوابط، والشروط المقرر إعلانها.

تقديم الصف الاول الابتدائي

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن» أنه يجرى فتح باب التقديم للصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية في أول يونيو، ولمدة شهر، من خلال إدخال البيانات الأساسية من بطاقة الرقم القومي، ويحق لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من موقع الوزارة.

وقال المصدر، سن القبول الطلاب بالمدارس الرسمية بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2024/2025، هو6 سنوات، ولا يزيد عن 7 سنوات، مشيرا إلى أنه يجرى تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة، وفقا للكثافة الطلابية.

سن القبول بالصف الأول الابتدائي

وتابع، أنه بعد إعلان نتيجة التقديم للصف الأول الابتدائي على موقع الرسمي لوزارة التعليم يتوجه ولي الأمر للمدرسة لتقديم الملف الورقي الخاص بالطالب، لتقوم المدرسة بفحص الأوراق المقدمة، والتأكد من استيفائها وقبول الطالب نهائيا.