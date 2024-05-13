«التعليم» تنبه على الطلاب المصريين في الخارج بسرعة تحميل ملفات التقييم

دعت وزارة التربية والتعليم، ممثلة في الإدارة العامة للامتحانات «امتحانات أبناؤنا في الخارج»، جميع أولياء الأمور الذين لم يقوموا بتحميل ملفات التقييم الخاصة بأولادهم في الصفوف الابتدائية الأولى (رياض الأطفال، والصفوف الثلاثة الأولى)، إلى سرعة إتمام عملية التحميل قبل انتهاء الموعد النهائي.

ملفات التقييم للصفوف الأولى

وقالت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي، إنه تلاحظ تأخر عدد كبير من التلاميذ عن تحميل ملفات التقييم الخاصة بهم للفصل الدراسي الثاني، في مرحل رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى من الحلقة الابتدائية.

آخر موعد لتحميل ملف التقييم

ودعت الوزارة، أولياء الأمور إلى ضرورة وسرعة تحميل ملفات الأنشطة الخاصة بالتلاميذ للفصل الدراسي الثاني، وذلك بشكل عاجل جدا، قبل انقضاء فترة تحميل الأنشطة المقرر لها يوم 17 مايو الجاري، كموعد أخير لغلق الموقع الإلكتروني لتحميل الأنشطة.

ونبهت الإدارة العامة للامتحانات، أولياء الأمور، بأن الطالب الذى لم يقم بتحميل ملف التقييم على المنصة في المواعيد المقررة، لن يتم اعتباره اجتاز العام الدراسي الحالي، وفقا لتعليمات التقدم المعتمدة للعام الدراسي 2023 – 2024.