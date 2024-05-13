وزير التعليم يبحث مع الأمين العام للمدرسة الرقمية سبل تطوير المنظومة

استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الدكتور وليد آل علي الأمين العام للمدرسة الرقمية؛ وذلك لتعزيز أوجه التعاون في استكمال مبادرة المدرسة الرقمية في مصر.

جاء ذلك، بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ورندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي، وسعد موقت مدير البرامج والمدارس الرقمية.

مواكبة التطور التكنولوجي

ورحب الدكتور رضا حجازي بالحاضرين، مؤكدًا أن الوزارة لها جهودًا كثيره في مجال التحول الرقمي؛ ومواكبة التطور التكنولوجي في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2024، وذلك لبناء جيل لديه المهارات الرقمية اللازمة، مشيرًا إلى أن جميع برامج الخطة الاستراتيجية للوزارة تستهدف تحقيق عناصر التحول الرقمي.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بالتعليم المجتمعي، وأن فلسفة التعليم المجتمعي تمثل فرصة لاستكمال الأطفال التعليم، وهي إحدى العوامل التي تعمل على سد منابع الأمية، مؤكدًا وجود مادة تعليمية تساعد على هذا بشكل أفضل.

المدرسة الرقمية

ومن جهته، أكد الدكتور وليد آل علي الأمين العام للمدرسة الرقمية، التعاون الوثيق بين المدرسة الرقمية ووزارة التعليم المصرية، من خلال اتفاقية التعاون في البرامج التي تنفذ عبر العالم، متمنيًا التوسع في التعاون في هذا المجال، والاستفادة من التجربة المصرية في التعليم الرقمي والتعلم عن بعد.

وأوضح أن المدرسة الرقمية، هي مبادرة أطلقتها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية (MBRGI)، لتوفير تعليم رقمي مُعتمد للطلاب من شتى الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية والمستويات التعليمية، مستهدفةً الفئات المجتمعية في المناطق النائية والأقل حظًا في التعليم واللاجئين في المجتمعات العربية والعالم، موضحًا أنه تم تدريب 2000 معلم رقمي ببرنامج تدريب خاص مع جامعة أريزونا، ويستفيد 160 ألف طالب من هذه البرامج.

وشهد الاجتماع مناقشة أوجه تعزيز التعاون، من خلال تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة المدارس الرقمية في مدارس التعليم المجتمعي، وتنفيذها في عدة محافظات.

كما وجّه الوزير بإعداد دراسة تقييم المبادرة من خلال المركز القومي للامتحانات، لقياس أداء المعلمين ومدى إقبال الطلاب على هذه التجربة ومعرفة إيجابيات هذه التجربة والبناء عليها، ومؤسساتها، وذلك من أجل نقل هذه التجربة للدول الأخرى وللصالح العام.

كما وجّه الوزير بدعم المبادرة من خلال تشكيل لجنة من الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي، والتطوير التكنولوجي بالوزارة، والإدارة المركزية لتطوير المناهج، لتطوير التعاون والتوسع في هذه المبادرة.

والجدير بالذكر أن شراكة المدرسة الرقمية (TDS) مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، تستهدف تحسين حياه الطلاب في المناطق المحرومة، بما يتلائم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتستهدف استخدام التعليم الرقمي بالمجتمعات الأقل حظًا والأكثر احتياجًا.

كما أن الشراكة بين برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة TDS، بدأت في عام 2021، في عدد من المدارس المجتمعية، بمحافظات الأقصر، وقنا، وأسيوط، وتضمنت مناهج المدرسة الرقمية دروسًا ومواد تعليمية رقمية في مواد الرياضيات والعلوم، التي تعتمد على التعلّم الذاتي والمحاكاة التفاعلية، والتعلّم القائم على الألعاب، وجميعها مدعومة بأنظمة تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.