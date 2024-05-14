مصر تدين الهجوم الإرهابي في محافظة صلاح الدين بالعراق

أدانت مصر بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي وقع بإحدى النقاط العسكرية في محافظة صلاح الدين بالعراق، وأسفر عن استشهاد عدد من العسكريين، وإصابة عدد آخر.

تفاصيل بيان الخارجية

وأعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن تضامنها الكامل مع دولة العراق الشقيقة في هذا الظرف الدقيق، وخالص تعازيها وصادق مواساتها للحكومة والشعب العراقي ولأسر الشهداء، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ومتمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت مصر موقفها الثابت والراسخ الذي يدين الإرهاب بكل صوره وأشكاله، ودعت إلى تكاتف الجهود الدولية، من أجل اجتثاثه من جذوره وتجفيف منابع تمويله ودعمه.