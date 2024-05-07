جمعة: بيان «الخارجية» لإدانة عمليات إسرائيل برفح الفلسطينية يعبر عن كل المصريين

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ببيان وزارة الخارجية المصرية بشأن إدانة العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية والجانب الفلسطيني من معبر رفح اليوم الثلاثاء.

التصعيد الإسرائيلي يهدد نحو مليون فلسطيني

وذكر وزير الأوقاف أنَّ بيان «الخارجية» يعبر عن كل المصريين، والذي تضمن: «اعتبرت مصر أن هذا التصعيد الخطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني يعتمدون بشكل أساسي على هذا الجانب الفلسطيني من المعبر، باعتباره شريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة، والمنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج، ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الفلسطينيين في غزة».

إتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية

ولفت إلى أن مصر طالبت جميع الأطراف الدولية المؤثرة بالتدخل وممارسة الضغوط اللازمة لنزع فتيل الأزمة الراهنة، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لتحقق نتائجها المرجوة.