«البيئة» تنظم ماراثون رياضي في 3 جامعات للتعريف بأهمية النقل المستدام

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، استكمال فعاليات المرحلة الثانية من مسابقة صحتنا من صحة كوكبنا، من جامعة المنوفية، وبمشاركة جامعتي الزقازيق والسادات وذلك ضمن الجهود التوعوية لوزارة البيئة، لطلاب الجامعات ليس فقط من خلال تضمين المفاهيم والمصطلحات البيئية في الكتب والمناهج الدراسية، ولكن من خلال أنشطة وبرامج توعوية متنوعة من أجل تشجيعهم على تنفيذ مشاريع تخدم أهداف التنمية المستدامة.

جوائز للمراكز الـ10 الأولى

وأوضحت أنه جرى تنفيذ مسابقة ماراثون رياضي تحت شعار صحتنا من صحة كوكبنا، بمشاركة 3 جامعات مصرية وتشمل (المنوفية، والزقازيق، والسادات)، بمشاركة 200 متسابق، ويهدف الماراثون لنشر ثقافة استخدام وسائل النقل المستدام للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات، وتسليم الجوائز لأفضل 10 مراكز.

كما تضمنت فعاليات المسابقة تنفيذ ندوات تثقيفية توعوية، ومسابقة عمل فيديو توعوي، وأبحاث علمية في مجالات التنمية المستدامة وفرص العمل الخضراء، والتغيرات المناخية وتكنولوجيا المناخ والبصمة الكربونية، والمحميات الطبيعية والاستثمار في الطبيعة.

مشاركة 6 جامعات

وأشارت فؤاد، إلى أن الانطلاقه كانت من جامعة أسيوط، وبمشاركة 6 جامعات بجنوب الصعيد، ثم من جامعة السويس، وبمشاركة 4 جامعات وتشمل (العريش، والسويس، وبورسعيد، وقناة السويس)، وأيضا من جامعة الإسكندرية، وبمشاركة 3 جامعات، وتشمل (الإسكندرية، ودمنهور، ومطروح).