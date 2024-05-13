بهاء الغنام: التنمية المستدامة هدف رئيسي لا يمكن الوصول إليه دون العنصر البشري

أكد العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، الاستغلال الكامل في الدلتا الجديدة لكل الموارد التي تم ضخها، لذلك يتم العمل على عقد تكامل في التنمية من خلال تقليل التكلفة عن التكلفة الثابتة، حتى يكون معدل العائد على الاستثمار أكبر وسريع.

وأضاف في كلمته خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «التنمية المستدامة هدف رئيسي لا يمكن الوصول إليه دون الاهتمام بالعنصر البشري، وبالتالي يتم العمل على إعداد عنصر بشري قوي».

وتابع، أن 105 ملايين مواطن يعيشون على 9% من إجمالي مساحة مصر، مشيرا إلى: «وقع اختيار القيادة الساسية على اسم الدلتا الجديدة، وهو يأتي من رؤية شاملة للتنمية «مجتمع زراعي – صناعي – تجاري - بنية تحتية - شبكات وطرق وسكك حديدية».

وشدد على استهداف مجتمع عمراني أخضر يتناسب مع التخلص من نسب الكربون بحكم وجود مساحات خضراء كبيرة للغاية تمتص ثان أكسيد الكربون.