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طرح فيلم «بنقدر ظروفك» في دور العرض 22 مايو

كتب:

ياسمين محمود
12:11 م | الثلاثاء 14 مايو 2024
بوستر الفيلم

بوستر الفيلم

أعلنت شركة كولومبيا للإنتاج الفني، طرح فيلم بنقدر ظروفك بجميع السينمات في الخارج يوم 23 مايو الجاري، بعد يوم واحد من طرحه في مصر.

فيلم بنقدر ظروفك بطولة أحمد الفيشاوي، ومي سليم، ونسرين طافش، ومحمود حافظن ومحمد محمود، وعارفة عبدالرسول، وإبرام سمير، وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور، ويوسف الأسدي، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء الدين، إنتاج شركة كولومبيا للإنتاج الفني، وتأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.

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