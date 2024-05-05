6 معلومات عن فيلم أحمد الفيشاوي الجديد قبل طرحه بالسينما.. «بنقدر ظروفك»

تستعد دور العرض السينمائي، لاستقبال مجموعة من الأفلام الجديدة، بالتزامن مع اقتراب إجازة العام الدراسي، وموسم عيد الأضحى 2024، ومن الأعمال التي حجزت مقعدها مبكرا فيلم «بنقدر ظروفك»، بطولة أحمد الفيشاوي، بعد الكشف عن البوستر الدعائي الأول قبل طرح التريلر الرسمي.

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن فيلم «بنقدر ظروفك»، المرتقب عرضه بالسينما في شهر مايو الجاري، من خلال السطور التالية:

- انطلاق طرح الفيلم بالسينما يوم 22 مايو الجاري.

- بدأ تصوير أول مشاهد الفيلم في ديسمبر 2023.

- جرى الانتهاء من تصوير الفيلم في فبراير الماضي.

أبطال وصناع الفيلم

- يشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، ومي سليم، ونسرين طافش، ومحمود حافظ، وإبرام سمير، وعارفة عبد الرسول، ومحمد محمود، ويوسف وائل نور، وطاهر أبو ليلة، ويوسف الأسدي.

- الفيلم تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم، وإنتاج شركة كولومبيا للإنتاج الفني.

قصة فيلم بنقدر ظروفك

- وتدور قصة الفيلم في إطار اجتماعي، حول حكاية حب حسن وملك داخل منطقة تعاني من الفقر، ويواجهان كثيرا من الصعاب والتحديات.