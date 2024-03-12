تفسير الحلم المتكرر لـ أحمد الفيشاوي.. ما دلالة السقوط بالعربية؟

كوبري 6 أكتوبر، يمثل عقدة كبيرة في حياة الفنان أحمد الفيشاوي، وذلك بسبب حلم يراوده كثيرًا وسرعان ما يستيقظ مفزوعًا منه، مما سبب له حالة من القلق عند المرور من فوق الكوبري، خاشيًا أن يتحقق ذلك الحلم.

عقدة أحمد الفيشاوي من كوبري 6 أكتوبر

«أكبر حيرة في حياتي طول الوقت بحلم إني بقع بالعربية من فوق كوبري 6 أكتوبر وقبل ماوصل الأرض أصحى من النوم.. عشان كدا كل ما أعدي من عليه أدعي امشي بسلام» وفق ما أوضحه «الفيشاوي»، خلال لقائه مع الإعلامية منى عبد الوهاب، في برنامج «ع المسرح»، والمُذاع عبر قناة الحياة.

ونستعرض في التقرير التالي، تفسير حلم السقوط من مكان مرتفع والنجاة منها بعد الحلم المتكرر للفنان أحمد الفيشاوي، وفق ما ورد في كتاب تفسير ابن سيرين.

تفسير حلم سقوط السيارة من مكان مرتفع

تعتبر السيارة من الرموز الدالة على الأمان والسكينة، لذلك تظن عن رؤيتها في المنام تسقط من مكان مرتفع أو حدث بها مكروه تعد رؤية غير محمودة وسيئة، وتدل على أن الرائي يواجه بعض المشكلات والأزمات، فهي إشارة قوية لحدوث المشاكل.

ولكن يختلف الأمر عند بن سيرين والذي يفسر السقوط من مكان مرتفع والنجاة منه دون الإشارة إلى السيارة نفسها، بأنه يدل على تخطي الرائي لبعض أو كافة الأزمات التي تواجهه في حياته، وعودة حياته إلى طبيعتها مرة أخرى.

وفي حال موت الشخص الساقط من مكان مرتفع، يدل على بداية حياة جديدة للرائي، وستكون حياته مليئة بالسعادة والخير، فإن رؤية نفسه يقع من مكان مرتفع ويلتقه شخص ما تعد بشرة خير للرائي.