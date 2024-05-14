في دورته الثانية.. برنامج فني متنوع لقصور الثقافة بمعرض زايد لكتب الأطفال

تنطلق غدا، الدورة الثانية لمعرض زايد لكتب الأطفال، الذي تنظمه مؤسسة زايد للإبداع والتنمية، وتشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة ببرنامج فني متنوع بالمعرض المنعقد في الفترة من 15 إلى 26 مايو الحالي.

وتقدم الهيئة يوميا، عددا من العروض الفنية بمشاركة فرق الأطفال التابعة لقصور الثقافة وهي: كورال مركز الجيزة الثقافي، كورال قصر ثقافة السلام، فريق أجيال للعرائس، فريق مسرح قصر ثقافة جاردن سيتي، كورال أطفال شبرا الخيمة، كورال أطفال شبرا الخيمة لذوي الهمم، فرقة الأراجوز المصري والعرائس.

ورش فنية وأشغال يدوية

كما تقدم مجموعة متنوعة من الورش الفنية منها: تصميم مطويات وكتيبات بالورق الملون، عمل مجسمات بالصلصال وتعليم أساسيات الرسم والتلوين والطباعة، إلى جانب ورش الأشغال اليدوية لعمل مشغولات بالخرز والخيوط الملونة.

وتقام الدورة الثانية من المعرض تحت شعار «هيا نقرأ معا»، واستقرت إدارة المعرض هذا العام على اختيار كاتبة أدب الأطفال سماح أبو بكر عزت، لتكون شخصية المعرض الذي يشارك فيه مجموعة من دور النشر المختلفة.