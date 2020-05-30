نائب: إصابة 4 أطفال داخل دار أيتام في شبرا الخيمة بكورونا

شن قطاع الطب الوقائي، حملة تعقيم موسعة لدار أيتام "حجازي لمجهولي النسب وحديثي الولادة" بشبرا الخيمة، عقب ثبوت إصابة مديرة الدار و4 أطفال والأطقم طبية بفيروس كورونا.

وقال الدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة، أنه فور إبلاغه بإصابة 19 طفلًا من دار أيتام "حجازي" بفيروس كورونا، انتقل برفقة فريق طبي للكشف عن الأطفال وأخذ مسحات لهم، للتأكد من إصابتهم بالفيروس من عدمه، مضيفًا أنه تم إجراء مسحات لأربع أطفال وتبين إصابتهم بالفيروس، ونُقل أحدهم إلى الحجر الصحي بمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، بينما عُزل الثلاثة الآخرين بنفس الدار.

وأوضح "حسب الله"، أنه خاطب وزيرة الصحة لإرسال فريق طبي كامل من الوزارة لإجراء مسحات وتحاليل سريعة لكل نزلاء الدار من الأطفال، للتأكد من إصابتهم من الفيروس كورونا من عدمه، وأكد أن وفاة طفلين داخل الدار خلال عيد الفطر المبارك لم يكن بسبب الإصابة بفيروس كورنا، ولكنهما توفيا بأمراض غير تنفسية.

يذكر أن دار "حجازي للأيتام" تتبع مديرية الصحة بالقليوبية، وتستقبل الأطفال مجهولي النسب وحديثي الولادة من عمر يوم الى سنتين.