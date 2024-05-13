خصم 35% على إصدارات «دار الكتب» بمناسبة يوم الأسرة

أعلنت دار الكتب والوثائق القومية، خصم 35% على إصداراتها بمناسبة يوم الأسرة، كما تقيم الدار ندوة يوم الأربعاء بهذه المناسبة وتحاضر فيها الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز، ضمن فعاليات «الثقافة»، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

دار الكتب والوثائق القومية

وتعد دار الكتب والوثائق القومية هي المكتبة الوطنية والأرشيف القومي لمصر، كما أنها من أعرق المكتبات الوطنية في الوطن العربي حيث أصدر الخديوي إسماعيل الأمر العالي رقم 66 بتأسيس الكتبخانة الخديوية المصرية في 20 ذي الحجة 1286هـ 23 مارس 1870م في سراي الأمير مصطفى فاضل (شقيق الخديوي إسماعيل) في درب الجماميز.

وأوضحت أن النواة الأولى لمقتنيات الكتب خانة الخديوية بلغت 30 ألف مجلد، شملت كتب ومخطوطات نفيسة، جُمعت من المساجد والأضرحة والتكايا ومكتبتي نظارتي الأشغال والمدارس.