قائمة أحدث إصدارات المركز القومي للترجمة.. تعرف على أسعار الكتب

تتضمن قائمة الكتب التي أعلن عنها المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، العديد من المجالات، وتشمل الآداب والعلوم الاجتماعية، والتاريخ والعلوم التطبيقية، متضمنة أسعار الكتب بمنفذ البيع في المركز، بساحة دار الأوبرا المصرية.

أحدث إصدارات المركز القومي للترجمة

وجاءت أحدث إصدارات المركز، كالتالي: «عصر البراءة» تأليف روجر هـ. ستوير، وترجمة محمد العجمي، و«علم بلا أعداد»، تأليف هارتري فيلد، وترجمة محمد باشا، و«الحروب السيبرانية» تأليف تشارلز آرثر، وترجمة عادل علي عبد الرحمن شلبي.

كما يوجد كتاب «بورتريهات البطالمة- الملوك اليونانيون كالفراعنة»، تأليف بول إدموند ستانويك، وترجمة جلال رفاعي، و«من نحن وكيف وصلنا إلى هنا» تأليف ديفيد رايك، وترجمة طارق فرج، و«تاريخ العبودية من أقدم العصور إلى الوقت الحاضر»، تأليف كريستان دولا كامبان، وترجمة عمرو زكريا عبد الله.

القوى العظمى والسياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه أفريقيا

وتواجدت كتب أخرى في القائمة، أبرزها: «أثر التعليم في الحد من الفقر في الصين»، تأليف لي تشيانج إي، وترجمة حسانين فهمي حسين، و«القوى العظمى والسياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه أفريقيا»، ستيفن إم. ماجو، وترجمة شهرت العالم، و«تاريخ الصراع بين العلم واللاهوت في المسيحية ج 2»، تأليف أندرو دكسون وايت، وترجمة جلال مظهر.

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