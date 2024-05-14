كاميرات المراقبة تكشف مفاجأة في واقعة «فتاة التجمع».. ماذا فعل سائق أوبر؟ | عاجل

باشرت الجهات المختصة التحقيق في واقعة محاولة سائق أوبر التعدي على فتاة التجمع، تحت تهديد السلاح، وانتقل فريق التحقيق إلى مكان الواقعة، وأجرت القوات معاينة للمكان، وتتبع فريق التحقيق خط سير سيارة سائق أوبر، وتحفظت على 4 كاميرات، رصدت تحركات المتهم وأيضا تغير خط سيره.

وكشفت التحقيقات والتحريات التي جرت بمعرفة فريق من ضباط مباحث القاهرة، والنيابة العامة، عن أن هناك كاميرا رصدت لحظة محاولة الفتاة الضحية الاستغاثة وهروبها من المتهم سائق أوبر، وتحفظ فريق التحقيق على الكاميرا وتبين أن مقاطع الفيديو مدتها نحو 120 ثانية، وأيضا توصلت التحريات إلى صحة الًواقعة، ومحاولة السائق التعدي على الفتاة تحت تهديد السلاح، سلاح أبيض «كتر».

عرض المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات

وفى وقت سابق، مثُل المتهم أمام محقق النيابة، وتمت مواجهته بما جاء على لسان الفتاة، والتحريات، واعترف المتهم بتفاصيل الواقعة، وحرّز المحقق سلاح الجريمة، وقرر عرض المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات.

كما قرر المحقق استدعاء المستشار القانوني لشركة أوبر لمناقشته حول ملابسات الواقعة، ومعرفة البيانات الخاصة بالسائق المتهم، وعما إذا كان له وقائع مماثلة من عدمه، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وكانت قوات الأمن بوزارة الداخلية قد تمكنت من كشف ملابسات، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعدى سائق بإحدى شركات النقل الخاصة على سيدة بالقاهرة.

ضبط المتهم وسلاح الجريمة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 مايو الجاري تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إحدى الفتيات، بأنها حال استقلالها سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، اصطحبها قائدها لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وحاول التعدي عليها وبحوزته سلاح أبيض «كتر»، ما أسفر عن حدوث إصابتها، وتمكنت من الفرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة في حينه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، كما جرى ضبط السلاح الأبيض والسيارة المستخدمين في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.