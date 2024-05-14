«الشراء الموحد» تطلق النسخة الثالثة من المعرض الطبي الإفريقي يونيو المقبل

أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إطلاق النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي «صحة إفريقيا Africa Health ExCon»، تحت شعار «بوابتك نحو الابتكار والتجارة»، على أن يعقد الاحتفال الرئاسي يوم 3 يونيو المقبل، وتبدأ فعاليات في الفترة من 4 إلى 6 يونيو 2024 بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية - مركز مصر للمعارض بالقاهرة، وهو الحدث السنوي الأكبر بمجال الصحة على مستوى إفريقيا، الذي يستعرض الخبرات والإسهامات الدولية لتعزيز القطاع الطبي.

النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي

ويجمع المؤتمر كافة ممثلي القطاع الطبي والصحي ليوفر لهم فرصة استثنائية للاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات في مختلف القطاعات الطبية، ومن المتوقع أن يجذب المؤتمر أكثر من 500 عارض من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 60 ألف زائر من أكثر من 100 دولة حول العالم.

مصر نجحت في تدشين أول منصة أعمال رقمية

وتحرص مختلف أجهزة الدولة المصرية على دعم وتنظيم المؤتمر، إيمانًا بأهميته في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للرعاية الطبية، بعدما نجحت مصر في تدشين أول منصة أعمال رقمية، لاستعراض الخبرات على مستوى القارة الأفريقية والإسهامات الدولية لتعزيز القطاع الطبي.

وأكد اللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إن أهداف المؤتمر تتمثل في الالتزام بأجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063، وخاصة تطلعها نحو «إفريقيا مزدهرة» الذي يرتكز على تحقيق النمو الشامل، من خلال تعزيز توطين الصناعات الطبية ومواجهة التحديات التي تواجه قارة إفريقيا في هذا المجال، مشيرا إلى أن المؤتمر تجاوز الحدود الجغرافية سعيًا لسد فجوة الوصول إلى الرعاية الطبية وتعزيز ثقافة التعاون والابتكار.