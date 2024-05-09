هيئة الشراء الموحد تعلن تخصيص 29 مليار جنيه لشراء الأدوية في موازنة 2024

قال الدكتور هشام ستيت، نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، إن المخصصات المالية للهيئة فى الموازنة العامة للعام المالي 2024-2025 تقدر بنحو 59 مليار جنيه، من بينها 29 مليار لشراء الأدوية، وقدرت المديونيات على الجهات بحوالى 10 مليارات جنيه عجز.

الموازنة العامة للعام المالي 2024-2025

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة النائب فخري الفقي، رئيس اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية عن العام المالي 2024- 2025.

خدمات الهيئة العامة للتأمين الصحي

وقال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن الهيئة تقدم خدمات لـ68.5 مليون مواطن، ويتردد حوالي 48 مليون مواطن على العيادات، لافتا إلى إجراء أكثر من 366 ألف عملية جراحية خلال العام الجاري، وخلال عام 2023- 2024 شاركت الهيئة في إنهاء قوائم الانتظار بـ1.9 مليار جنيه.