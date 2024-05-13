«الصحة» تحذر الحوامل من علامة أثناء فترة الحمل تشير لمضاعفات صحية خطيرة

وجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة مهمة للسيدات خلال فترة الحمل، بخصوص الأنيما الشديدة، في إطار حرصها على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، للنهوض بالصحة العامة، ورفع التوعية الصحية لدى المواطن، والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار بالغة على أجهزة الجسم.

الأنيما الشديدة في فترة الحمل

وقالت الوزارة، إن الأنيما الشديدة في فترة الحمل، تشير إلى بعض المضاعفات، كالولادة المبكرة وغيرها، كانفجار مبكر لجيب المياه، وتكون السيدة أكثر عرضة لحدوث جرح الولادة، متابعة: «لذلك اعتني بصحتك جيدا خلال فترة الحمل، وعليك بالمتابعة المستمرة مع الطبيب الخاص، أو المشرف على الحالة، لتفادي أي مضاعفات صحية محتملة».

مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، والتي تعمل على تقديم الفحوصات الطبية كافة مجانا للسيدات، لافتة الى أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض المنتقلة من الأم للجنين (التهاب الكبد B - فيروس نقص المناعة البشري - بكتيريا الزهري).

وأوضحت أنه يمكن معرفة أماكن المبادرة، من خلال الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان «105»، للتوجه إلى أقرب وحدة صحية، والتي تعمل من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية بعد الظهر كل يوم، عدا الجمعة، العطلة الأسبوعية.