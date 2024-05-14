«القومي لذوي الإعاقة» تثمن دعم الرئيس للرائدات المجتمعيات: مستعدون لتدريبهن

أثنت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للرائدات المجتمعيات وتقديرهنّ لدورهنّ الحيوي في نشر الوعي بالقضايا المجتمعية، خاصةً قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

زيادة مكافآت الرائدات المجتمعيات

وأشادت المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة بقرار زيادة مكافآت التطوع الشهرية للرائدات المجتمعيات من 900 جنيه إلى 1500 جنيه بدءًا من يوليو المقبل، وذلك تقديرًا لجهودهن وتشجيعًا لهن على الاستمرار في خدمة المجتمع.

وأوضحت أنَّ الرائدات المجتمعيات لهنّ دور هام في توعية الأسر في المناطق النائية بالقضايا المجتمعية، خاصةً قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، نظرًا لسهولة تواصلها مع هذه الفئات.

استعداد المجلس لتدريب الرائدات المجتمعيات

وأبدى المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة استعداده لتقديم خبراته للرائدات المجتمعيات من خلال تدريبهنّ على آليات وسلوكيات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعلم أساسيات لغة الإشارة للتواصل بسهولة مع أصحاب الإعاقات السمعية.

وأشارت إلى جهود وزارة التضامن الاجتماعي في وضع استراتيجية للتطوع تتضمن تطوير قاعدة بيانات موحدة للمتطوعين، وفتح قنوات متنوعة للتواصل معهم وحمايتهم، وتعزيز قدراتهم للمشاركة في الاستجابة لتحديات مصر التنموية.