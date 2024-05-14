«حزب المصريين»: مصر دعمت الأشقاء الفلسطينيين باحترافية ودبلوماسية

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الدور المصري لدعم الأشقاء الفلسطينيين هو الأبرز باحترافيتها وباستخدامها المسارات الدبلوماسية والسياسية والقانونية التي تستخدمها، لمواجهة القبح والإجرام غير المسبوقين من إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

مصر تتحرك في مختلف المسارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين

وأضاف «خليل»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر تتحرك في مختلف المسارات بقيادة سياسية رشيدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، على رأس هذه القيادة الرشيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن هذا الدعم المصري متعدد الاتجاهات لا مثيل له، مؤكدا أن ذلك قوبل بإشادة الكثير من دول العالم المختلفة.

الشعب المصري يتحرك بقوة خلف القيادة السياسية

وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الشعب المصري يتحرك بقوة خلف القيادة السياسية عندما ت كون هناك قضايا إنسانية، موضحا أن الشعب المصري يتأثر ويتعاطف مع هذه القضايا بشكل كبير.