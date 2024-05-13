أسامة كمال: موقف مصر واضح تجاه القضية الفلسطينية

أكد الإعلامي أسامة كمال أن مصر واضحة وتتحرك في اتجاه واضح بشأن القضية الفلسطينية، متابعًا: «إسرائيل مقموصة أن مصر تحمّلها منع وصول المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة، وإسرائيل مقهورة أن مصر أبلغت الوسطاء أنها ترفض التصعيد الإسرائيلي في رفح الفلسطينية».

مصر التزمت أقصى درجات ضبط النفس

وأوضح «كمال»، خلال تقديم برنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن مصر التزمت أقصى درجات ضبط النفس فيما يحدث في فلسطين، كما أنها تصبر على التعنت الذي يحدث من عدد من الأطراف؛ لأنها مفاوض قوي، مشددًا على أن مصر تحاول إنقاذ حياة المدنيين بوقف إطلاق النار، وتنفذه من خلال محاولات دخول المساعدات، ولكن إسرائيل وقفت على معبر رفح لمنع المساعدات وتحرك المدنيين من رفح الفلسطينية إلى أماكن أخرى داخل القطاع.

أسامة كمال: ليس هناك مكان آمن في غزة

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يهرب من منطقة لأخرى، ولكن ليس هناك أي مكان أمن في غزة، مؤكدًا أن القصف الجوي والمدفعي على رفح الفلسطينية مستمر وفي الشمال أيضًا، والرئيس الأمريكي جو بايدن لا يعطي للحرب في غزة أهمية كبيرة ولذلك اختلط عليه الأمر بين حيفا ورفح.