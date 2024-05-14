قصة يوم المتاحف العالمي.. الدخول مجانا بمصر في هذا الموعد

بعد أيام تفتح المتاحف أبوابها للزائرين مجانًا لمدة 24 ساعة؛ اليوم الذي ينتظرة محبو التاريخ والآثار احتفالًا باليوم العالمي للمتاحف؛ ومع اهتمام رواد مواقع التواصل والهيئات المعنية بالسياحة بهذا الحدث، ما هي قصة يوم المتاحف العالمي؟، ومتى بدأ الاحتفال به؟.

قصة اليوم العالمي للمتاحف

عام 1951 أجرى المجلس الدولي للمتاحف«ICOM» اجتماعا لمناقشة موضوع «المتاحف والتعليم»، ومنه جاءت فكرة إنشاء حدث عالمي يجمع المتاحف حول العالم، لتوفير إمكانية الوصول إلى المتحف الذي يحتاج إلى تطوير، وفي عام 1977 تم تأسيس اليوم العالمي للمتاحف رسميًا؛ خلال مؤتمرالجمعية العامة للـ ICOM في موسكو.

والهدف من اليوم العالمي للمتاحف إنشاء حدث سنوي لزيادة توحيد التطلعات والجهود الإبداعية للمتاحف، ولفت انتباه الجمهور العالمي إلى نشاطها، وإيصال رسالة مفادها أن «المتاحف وسيلة مهمة للتبادل الثقافي وإثراء الثقافات وتنمية التفاهم المتبادل والتعاون والسلام بين الشعوب»، وفقًا لـ«imd»أو «يوم المتحف العالمي».

أول ملصق رسمي لـ يوم المتاحف العالمي

جذب الحدث المزيد من المتاحف، وكان أول موضوع لـ اليوم العالمي للمتاحف عام 1992 «المتاحف والبيئة»، وفي عام 1997 أطلق المجلس الدولي للمتاحف أول ملصق رسمي للحدث حول موضوع مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وتم تعديل الملصق من قبل 28 دولة.

وفي عام 2011، تم تقديم شركاء مؤسسيين وموقع إلكتروني ومجموعة أدوات اتصالات لليوم العالمي للمتاحف، مما يمثل نقطة تحول لهذا الحدث، وأصبح «ICOM» راعيًا لتنظيم اليوم لأول مرة، وأختيار يوم السبت الأقرب إلى 18 مايو من كل عام للإحتفال.

متاحف مصر تفتح أبوابها مجانًا

المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، أعلن الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، 18 مايو المقبل بفتح المتاحف التابعة له وعددها 42 متحفا للزيارة بالمجان للزائرين المصريين.