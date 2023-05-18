تنظيم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف بالغردقة.. فقرات فنية وورش عمل

احتفلت إدارة متحف الغردقة، اليوم الخميس، باليوم العالمي للمتاحف، بحضور مصريين وأجانب في حفل أُعد خصيصًا لهذه المناسبة، وسمحت إدارة المتحف، للجمهور الدخول بالمجان في قاعة الحفل، إذ تحتفي 7 محافظات تحت إشراف وزارة السياحة والآثار، باليوم العالمي للمتاحف.

الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف

وقال وليد علام، مدير متحف الغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ إدارة المتحف، نظمت حفلًا اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، وسمحت بالدخول بالمجان في قاعة الحفل بحضور عدد كبير من السياح من المصريين والأجانب من رواد ونزلاء الفنادق السياحية.

حفل اليوم العالمي للمتاحف بالغردقة

وأضاف «علام» أنّ الاحتفال، شمل ورش عمل للأطفال والرسم على الزجاج بالألوان وفقرات فنية وموسيقية متنوعة، ومحاضرات تعريفية لشرح مقتنيات متحف الغردقة، الذي يضم أكثر من 2000 قطعة أثرية أصلية تحكي جميع العصور، ابتداءً من ما قبل التاريخ حتى العصور الحديثة.

متحف الغردقة يعلن الفائز بقطعة الشهر

وأشارت نرمين حافظ مدير العلاقات العامة بمتحف الغردقة، أنه جرى إعلان فوز تمثال إيزيس وأوزوريس بقطعة الشهر، وذلك على هامش احتفالات اليوم العالمي للمتاحف.

لافتة في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ التمثال الفائز يوضح مدى حب الزوجة لزوجها ووقوفها بجانبه لإعادته مرة أخرى إلى العالم، مما يدل على ترابط الزوجة بزوجها في الأسر المصرية القديمة وتقديسها له.