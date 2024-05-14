«إرادة جيل»: الأحزاب تثمن دور القيادة السياسية في دعم القضية الفلسطينية

قال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إن الشعب المصري بأكمله يثمن دور القيادة السياسية على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأجهزة المعنية للاهتمام بالقضية الفلسطينية، موضحا أن ليس فقط منذ يوم الـ7 من أكتوبر، ولكن من قبل هذا اليوم الرئيس السيسي مهتم بحل القضية الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس لدعم الأشقاء الفلسطينيين بكل قوة، مشيرا إلى أن الأحزاب تثمن دور القيادة السياسية في دعم القضية الفلسطينية.

الشعب الفلسطيني يتعامل مع احتلال يمارس إجرام غير طبيعي

وأضاف «مطر»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر دعمت الأشقاء الفلسطينيين بكل المساعدات التي ترسلها إلى قطاع غزة حتى توفر لها كل الاحتياجات المعيشية، موضحا أن هذا الشعب يتعامل مع احتلال يمارس إجرام غير طبيعي.

موقف مصر لدعم الشعب الفلسطيني واضح جداً منذ بداية الحرب

وأكد ، رئيس حزب إرادة جيل، على أن موقف مصر لدعم الشعب الفلسطيني واضح جداً في دعمه بإمداد وفتح المعابر والوقوف بالحل السياسي والدبلوماسي بكل ما لديها من قوة، من أجل الحفاظ على القضية الفلسطينية، والأرض الفلسطينية، التواجد باستمرار للحل بحضور الأطراف المعنية.