نشأت الديهي: مشروع مستقبل مصر غيّر جغرافية المحروسة

قال الإعلامي الكبير نشأت الديهي رئيس قناة TEN وعضو المجلس الأعلى للإعلام، إنّ ما رأيناه في مشروع مستقبل مصر أمس، يؤكد تغيير جغرافية مصر بعد افتتاح 800 ألف فدان، لافتا إلى أنّ مصر ربطت سيناء بالدلتا من خلال 12 ممر، ما يؤكد أنّ سيناء ليست للبيع.

وأضاف الديهي خلال كلمته في فعاليات المنتدى الثقافي «الوعي الإعلامي وفهم الآخر»، تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أنّ كل ما يُدرس عن الإعلام في الكليات سطحي، فالإعلام الحقيقي يختلف عما هو موجود في الكتب، ولا إعلام دون اشتباك.

وأكد أنّ كل وسائل الإعلام في العالم مملوكة لجهات أو دول تعمل على ترويج أفكارها ولا يوجد إعلام محايد، فأعتى الدول الديمقراطية تفتقر إلى الإعلام المحايد، وBBC نموذجا، ورأينا كيف انحازت للمبادئ الحاكمة البريطانية.

الأمن القومي هو الفاصل بين الحرية والتقييد

ونوه بأنّ الأمن القومي هو الفاصل بين الحرية والتقييد، مؤكدا أنّ العام 2011 كشف الوجه الحقيقي لكل وسائل الإعلام: «كان عنوانه الفوضى الشديدة والدولة لم تملك من يتحدث باسمها، والدولة تدخلت لتنظيم الإعلام، وهذا أمر كان ضرورة مؤلمة لواقع صعب».

وأشار إلى أنّ الفترة الماضية شهدت تراجعا ملحوظا في المزاج العام بإسرائيل والحالة المعنوية منخفضة، والوضع الداخلي في إسرائيل يقول إنّ الحالة المعنوية «صفر»، وأعلنت الصحف الإسرائيلية الاستعانة بتطبيق الذكاء الاصطناعي لتغيير الحالة المزاجية للشعب الإسرائيلي.