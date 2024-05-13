مصطفى بكري: اتحاد القبائل العربية يهدف إلى حماية مقدرات الأمن القومي

قال الإعلامي مصطفى بكري، المستشار الإعلامي لاتحاد القبائل العربية، إن الفترة المقبلة ستشهد عملا تنظيميا أكثر احترافية على أرض الواقع في كل المحافظات، لنضمن مشاركة جميع القبائل والعائلات من خلال لجان متخصصة.

دعم الرئيس السيسي

وأوضح «بكري» خلال كلمته في مؤتمر القبائل العربية، أنّ الهدف الأسمى للاتحاد هو دعم الرئيس السيسي في قراراته، وخاصة تلك القرارات الداعمة لحماية مقدرات الأمن القومي، في مختلف الاتجاهات الاستراتيجية.

وأكد أن هناك حربا إعلامية تحاك ضد مصر والوطن، وتستهدف كل مؤسسات الدولة ورموزها الوطنية، ومنذ آلاف السنين والمصريون يواجهون التحديات والأزمات وينتصرون في النهاية.

مؤتمر اتحاد القبائل

وكان اتحاد القبائل العربية وجه الدعوة لعموم الشخصيات العامة، ونخبة من الإعلاميين والسياسيين والشخصيات العامة والبرلمانين ورؤساء الأحزاب، لحضور المؤتمر الجماهيري للتعريف بدور الاتحاد وإعلان خطة عمله خلال الفترة القادمة، في ظل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية على المستوى الإقليمي، كما أن عقد المؤتمرات الجماهيرية بالمحافظات المختلفة، يأتي تنفيذًا للخطة التي أقرها المؤتمر التأسيسي الأول للاتحاد، برئاسة الشيخ إبراهيم العرجاني.