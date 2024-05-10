محمود مسلم: مصر لديها سيناريوهات في حالة تجاوز إسرائيل مقتضيات الأمن القومي

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة الوطن، إن مصر خلال الفترة الماضية تحملت الكثير من أجل إقرار هذه الهدنة، بهدف استقرار المنطقة وحماية الأبرياء المدنيين من الفلسطينيين، لافتًا إلى أن القاهرة اتسمت بضبط النفس والصبر الطويل على كل الممارسات الإسرائيلية خلال الفترة الماضية.

وأضاف «مسلم»، خلال لقاء على قناة «الغد»، أن الإعلام الإسرائيلي نشر أمس واليوم أنباء تفيد بأن مصر أبلغت احتجاجها بشكل واضح للولايات المتحدة الأمريكية في حالة إصرار إسرائيل على اجتياح رفح الفلسطينية وعدم التوقيع على الهدنة، وأنه إذا تضرر الأمن القومي المصري فإن مصر قد تفض أو تنقض اتفاقية السلام المعروفة بـ«كامب ديفيد».

وتابع: «الأمر صعب، وهناك أيضا سيناريوهات أخرى في حالة تجاوز إسرائيل أو التماس مع مقتضيات الأمن القومي المصري، أعتقد أن مصر ستصعد بشكل يتناسب مع أي تجاوز».