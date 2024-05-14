«المجتمعات العمرانية»: 6 مليارات دولار حجم مبيعات الهيئة للعام المالي الحالي

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب فخري الفقي رئيس اللجنة، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 2024/2025.

وقال المهندس أحمد سعيد مستشار وزير الإسكان للشؤون المالية بهيئة المجتمعات العمرانية أن حجم مبيعات الهيئة للعام المالي 2022/2023، بلغت نحو 5 مليارات دولار.

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

وتابع سعيد: «بينما بلغت المبيعات العام المالي الجاري حتى الآن 6 مليارات دولار تقريبا»، مشيرا إلى تحصيل نحو مليار دولار من حجم تلك المبيعات في صورة مقدمات شراء.

موازنة هيئة المجتمعات العمرانية

وبلغ إجمالي تقديرات مشروع موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للعام المالي 24/25 229.1 مليار جنيه، مقابل اعتماد فعلي بلغ نحو 311.95 مليار جنيه بالموازنة الجارية ، بنقص بلغ 82.8 مليار جنيه.

وقُدر صافي الربح للهيئة بنحو 3.35 مليار جنيه للعام المالي 24/25، مقابل ربح مستهدف فعلي بنحو 3.04 مليار جنيه، بزيادة بلغت 309.83 مليون جنيه وفقا للموازنة التفصيلية للهيئة.