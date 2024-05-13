رئيس «زراعة النواب»: مشروع مستقبل مصر حلم لكل المصريين

قال هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن مشروع مستقبل مصر يمثل حلم لكل المصريين، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم يهتم بالزراعة لأنها المستقبل، والأمل في القادم من أجل توفير الأمن الغذائي، الذي يمثل أحد مقومات الأمن القومي المصري.

مشروع الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان

وأضاف خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم، المُذاع على شاشة «الحياة» من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنّ مشروع الدلتا الجديدة مساحته 2.2 مليون فدان، من ضمنها مشروع مستقبل مصر، الذي يضم نحو 1.1 مليون فدان، موضحا أن الإنجازات التي تمت على أرض الواقع اليوم، تتمثل في أن المشروع ليس زراعيا فقط ولكن تنمويا، مشيرا إلى أنه مشروع تنمية مستدامة يخلق مجتمعات عمرانية جديدة، وفرص عمل لكل الشباب المصري على أرض الواقع حتى يكون شريكا في الإنتاج، بالإضافة إلى أنه يخلق مجمعات صناعية، إذ أن المشروع ستقوم عليه قطاعات غذائية.

زيادة الصادرات المصرية

وتابع أنه عندما نتابع الصادرات الغذائية هذا العام سنلاحظ أنها زادت بنحو مليون طن عن العام الماضي، موضحا أن الصادرات الصناعية الغذائية المصرية وصلت إلى 5.1 مليار دولار بإجمالي 9 مليارات دولار.