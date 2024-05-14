وزير الإسكان: بدء تسليم الأراضي بحدائق اكتوبر الأحد المقبل

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر سيبدأ تسليم قطع الأراضي السكنية بمشروع 263 فدانا يوم الأحد المقبل 19 مايو ضمن المراحل الأولى والثانية والثالثة، وذلك في أيامٍ محددة.

جدول تسليم قطع الأراضي السكنية في حدائق أكتوبر

وأوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه سيتم تسليم القطع وفقا للجدول التالي:

- القطع من 346 : 355 يتم تسليمها يوم الأحد 19/5/2024، والقطع من 356 : 365، يوم الإثنين 20/5/2024، والقطع من 366 : 375، يوم الثلاثاء 21/5/2024، والقطع من 376 : 385، يوم الأربعاء 22/5/2024، وتخصيص يوم الخميس 23/5/2024 لمن تخلفوا عن الاستلام، وسيتم تسليم القطع من 386 : 395، يوم الاحد 26/5/2024، والقطع من 396 : 405، بوم الإثنين 27/5/2024، والقطع من 406 : 415، يوم الثلاثاء 28/5/2024، والقطع من 416 : 425، يوم الأربعاء 29/5/2024، وتخصيص يوم الخميس 30/50/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وزير الإسكان: بدء تسليم الأراضي السكنية بحدائق اكتوبر الأحد المقبل

وأضاف أنه سيتم تسليم القطع من 426 : 435، يوم الأحد 2/6/2024، والقطع من 436 : 445، يوم الإثنين 3/6/2024، والقطع من 446 : 455، يوم الثلاثاء 4/6/2024، والقطع من 456 : 465، يوم الأربعاء 5/6/2024، وتخصيص يوم الخميس 6/6/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، كما سيتم تسليم القطع من 466 : 475، يوم الأحد 9/6/2024، والقطع من 476 : 485، يوم الإثنين 10/6/2024، والقطع من 486 : 495، يوم الثلاثاء 11/6/2024، والقطع من 496 : 505، يوم الأربعاء 12/6/2024، وتخصيص يوم الخميس 13/6/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، وسيتم تسليم قطع الأراضي من 506 : 515، يوم الإثنين 1/7/2024، والقطع من 516 : 525، يوم الثلاثاء 2/7/2024، والقطع من 526 : 531، يوم الأربعاء 3/7/2024، وتخصيص يوم الخميس 4/7/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم القطع بالمرحلة الثانية من 63 : 72، يوم الأحد 7/7/2024، والقطع من 73 : 82، يوم الإثنين 8/7/2024، والقطع من 83 : 92، يوم الثلاثاء 9/7/2024، وتخصيص يوم الأربعاء 10/7/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، وسيتم تسليم القطع من 93 : 102، يوم الأحد 14/7/2024، والقطع من 103 : 112، يوم الإثنين 15/7/2024، والقطع من 113 : 116، ومن 260 : 265، يوم الثلاثاء 16/7/2024، والقطع من 266 : 275، يوم الأربعاء 17/7/2024، وتخصيص يوم الخميس 18/7/2024 للذين تخلفوا عن الاستلام.

مواعيد تسليم قطع الأراضي بحدائق اكتوبر ضمن المرحلة الثانية

ولفت إلى أنه سيتم تسليم القطع من 276 : 285، يوم الأحد 21/7/2024، والقطع من 286 : 295، يوم الإثنين 22/7/2024، والقطع من 296 : 305، يوم الثلاثاء 23/7/2024، وتخصيص يوم الأربعاء 24/7/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام، وتسليم القطع من 306 : 315، يوم الأحد 28/7/2024، والقطع من 316 : 325، يوم الإثنين 29/7/2024، والقطع من 326 : 335، يوم الثلاثاء 30/7/2024، والقطع من 336 : 345، يوم الأربعاء 31/7/2024، وتخصيص يوم الخميس 1/8/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام.

ونوه مصطفى إلى أنه سيتم تسليم القطع بالمرحلة الثالثة من 1 : 10، يوم الأحد 4/8/2024، والقطع من 11 : 20، يوم الإثنين 5/8/2024، والقطع من من 21 : 30، يوم الثلاثاء 6/8/2024، والقطع من 31 : 40، يوم الأربعاء 7/8/2024، وتخصيص يوم الخميس 8/8/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام، وسيتم تسليم القطع من 41 : 50، يوم الأحد 11/8/2024، والقطع من 51 : 60، يوم الإثنين 12/8/2024، والقطع من 61 : 62، والقطع من 117 : 124، يوم الثلاثاء 13/8/2024، والقطع من 125 : 134، يوم الأربعاء 14/8/2024، وتخصيص يوم الخميس 15/8/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام.

تخصيص موعد للمتخلفين عن استلام الأراضي بحدائق أكتوبر

وأعلن رئيس الجهاز، عن أنه سيتم تسليم القطع من 135 : 144، يوم الأحد 18/8/2024، والقطع من 145 : 154، يوم الإثنين 19/8/2024، والقطع من 155 : 164، يوم الثلاثاء 20/8/2024، والقطع من 165 : 174، يوم الأربعاء 21/8/2024، وتخصيص يوم الخميس 22/8/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، وسيتم تسليم قطع الأراضي من 175 : 184، يوم الأحد 25/8/2024، والقطع من 185 : 194، يوم الإثنين 26/8/2024، والقطع من 195 : 204، يوم الثلاثاء 27/8/2024، والقطع من 205 : 214، يوم الأربعاء 28/8/2024، وتخصيص يوم الخميس 29/8/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.وأوضح رئيس الجهاز أنه سيتم تسليم القطع من 215 : 224، يوم الأحد 1/9/2024، والقطع من 225 : 234، يوم الإثنين 2/9/2024، والقطع من 235 : 244، يوم الثلاثاء 3/9/2024، والقطع من 245 : 254، يوم الأربعاء 4/9/2024، وتخصيص يوم الخميس 5/9/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، كما سيتم تسليم القطع من 255 : 259، والقطع من 821 : 825، يوم الأحد 8/9/2024، والقطع من 826 : 835، يوم الإثنين 9/9/2024، والقطع من 836 : 845، يوم الثلاثاء 10/9/2024، والقطع من 846 : 859، يوم الأربعاء 11/9/2024، وتخصيص يوم الخميس 12/9/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.