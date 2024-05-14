رئيس مجلس الدولة يفتتح المقر الجديد في التجمع الخامس (صور)

افتتح المستشار عادل فهيم، رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس مجلس الدولة، وأعضاء المجلس الخاص، وجمع من قُضاة وقاضيات المجلس، مقر مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة، والذي يضم عددا من 32 دائرة من دوائر محكمة القضاء الإداري.

مقر مجلس الدولة الجديد

ويضم مقر مجلس الدولة الجديد، الاتحاد العربي للقضاء الإداري، والاتحاد الإفريقي للقضاء الإداري، ومركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة، فضلا عن عدد من القاعات متعددة الأغراض، وقاعة للتدريب على أعلى مستوى تكنولوجي، وقاعة (V I B) للاجتماعات والمؤتمرات، كما يضم مجمع المحاكم الجديد بين جنباته العديد من الوحدات والأقسام والإدارات الأخرى بمجلس الدولة.

افتتاح مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة

ويتزامن افتتاح مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة، مع انطلاق التشغيل الفعلي لبرنامج التحول الرقمي والميكنة في التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة.

وتفقد رئيس مجلس الدولة وحدة الرقمنه بفرع مجلس الدولة الجديد، بالقاهرة الجديدة، كما تفقد المبنى بالكامل، وتجول داخل القاعات التي تعقد بها الجلسات القضايية، للاطلاع على التنظيم الجديد.