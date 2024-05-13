افتتاح مقر مجلس الدولة في القاهرة الجديدة غدا

يفتتح المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة غدا، فرع مجلس الدولة الجديد في القاهرة الجديدة، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية وقيادات مجلس الدولة ورجال القضاء.

ويقع المبنى الجديد لمجلس الدولة في القاهرة الجديدة بالقطعة (3 / 1) بحي خدمات جنوب القرنفل بالقاهرة الجديدة، قرب المقر الجديد للنائب العام بجوار مدينة الرحاب.

ويضم المبني جميع دوائر القضاء الإداري للمنازعات الإدارية والضريبية ودوائر المفوضين الخاصة بها، التي انتقلت من مبنى مجلس الدولة في الدقي ومقر المجلس بالعباسية إلى المبنى الجديد بالقاهرة الجديدة، علما بأنّ عمل الدوائر في المقر الجديد لمجلس الدولة بدأ صباح 1 أبريل الماضي.