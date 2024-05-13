إطلاق منظومة التقاضي الإلكتروني في محاكم مجلس الدولة غدا

أعلن المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، إطلاق منظومة القضاء الإلكتروني في محاكم مجلس الدولة على مستوى الجمهورية غدا الثلاثاء خلال افتتاح مقر مجلس الدولة الجديد بالقاهرة الجديدة.

محتوى مجمع محاكم القاهرة الجديدة

ويضم مجمع محاكم مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة عدد 32 دائرة من دوائر محكمة القضاء الإداري، من إجمالي عدد دوائرها البالغ 122 دائرة على مستوى الجمهورية، كما يضم المجمع عدد 25 دائرة من دوائر هيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري، ويضم أيضا مقرات: الاتحاد العربي للقضاء الإداري، والاتحاد الإفريقي للقضاء الإداري، ومركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة، فضلا عن عدد من القاعات متعددة الأغراض، وقاعة للتدريب على أعلى مستوى تكنولوجي، وقاعة V I B للاجتماعات والمؤتمرات، كما يضم مجمع المحاكم الجديد بين جنباته العديد من الوحدات والأقسام والإدارات الأخرى في مجلس الدولة.

إطلاق منظومة التقاضي الإلكتروني

وأوضح رئيس مجلس الدولة، أنّ من أهم مميزات افتتاح مجمع محاكم مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة، أن هذا الافتتاح يأتي متزامنا مع انطلاق التشغيل الفعلي لبرنامج التحول الرقمي والميكنة في التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة، (برنامج التقاضي الالكتروني)، خاصة وأن عملية التحول الرقمي لم تعد رفاهية، وإنما أضحت ضرورة مُلحة، لما لها من أثر عظيم في سرعة الفصل في القضايا وتحليل البيانات وتوفير الوقت والمال، وزيادة الابتكار حتى يتحقق مفهوم العدالة الرقمية لخدمة العدالة والقانون باستخدام وسائل تكنولوجية ومعلوماتية تمكن من رفع كفاءة نظام العمل القضائي، وسرعة الفصل في القضايا وتبسيط الإجراءات على كافة أطراف النزاع.

ومن الجدير بالذكر، أن مجلس الدولة يشهد في الآونة الأخيرة طفرة قضائية لم يسبق لها مثيل، سواء على مستوى افتتاح مقار جديدة بالمحافظات، أو على مستوى منظومة التقاضي الجديدة، أو على مستوى تحقيق نسب انجاز منقطعة النظير، فضلا عن تقليل زمن التقاضي حتى وصل إلى أقل من 90 يوما منذ تاريخ رفع القضية حتى صدور حكم نهائي فيها، أو على مستوى تحصيل المطالبات القضائية وحقوق الدولة، أو مستوى الاهتمام بتدريب قُضاة وقاضيات المجلس، أو على مستوى الميكنة والتحول الرقمي.