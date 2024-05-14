رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس الوزراء العراقي: استهداف مقار أونروا في غزة جزءا من حرب الإبادة الإسرائيلية

كتب:

هانى حسن
12:49 م | الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس الوزراء العراقي

رئيس الوزراء العراقي

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إنّ استهداف مقار أونروا في غزة جزءا من حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، والذين تتضاعف معاناتهم مع استهداف رفح الفلسطينية، حيث لم يعد لهم مكانا آمنا يلجأون إليه. 

وأكد رئيس الوزراء العراقي خلال استقباله المفوض العام لأونروا، دعم بلاده للوكالة للتخفيف عن معاناة الفلسطينيين واستمرار تقديم الدعم، رغم الاعتداءات التي طالت مقرات الوكالة، وأعرب عن تعازيه لضحايا القصف من عمال الإغاثة العاملين بالوكالة.

وأعرب المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني، عن تقديره لقرار الحكومة في مواصلة تقديم المساعدة لوكالة الأونروا، ودعا إلى إجراء تحقيق بشأن حالات تعذيب وقتل موظفي الوكالة بقطاع غزة. 

اقرأ المزيد:

الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على سيارة تابعة لـ«أونروا» برفح الفلسطينية

«أونروا»: 360 ألف شخص نزحوا من رفح الفلسطينية بأوامر «الاحتلال الإسرائيلي»

أونروا: 300 ألف فلسطيني نزحوا من شرق رفح الفلسطينية نحو المواصي

«أونروا»: المواصي منطقة منخفضة وبها 450 ألف نازح
بقلم هانى حسن