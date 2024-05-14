رئيس الوزراء العراقي: استهداف مقار أونروا في غزة جزءا من حرب الإبادة الإسرائيلية

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إنّ استهداف مقار أونروا في غزة جزءا من حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، والذين تتضاعف معاناتهم مع استهداف رفح الفلسطينية، حيث لم يعد لهم مكانا آمنا يلجأون إليه.

وأكد رئيس الوزراء العراقي خلال استقباله المفوض العام لأونروا، دعم بلاده للوكالة للتخفيف عن معاناة الفلسطينيين واستمرار تقديم الدعم، رغم الاعتداءات التي طالت مقرات الوكالة، وأعرب عن تعازيه لضحايا القصف من عمال الإغاثة العاملين بالوكالة.

وأعرب المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني، عن تقديره لقرار الحكومة في مواصلة تقديم المساعدة لوكالة الأونروا، ودعا إلى إجراء تحقيق بشأن حالات تعذيب وقتل موظفي الوكالة بقطاع غزة.