«صحة النواب»: تخصيص 50 مليون جنيه إضافي لموازنة المستشفيات النفسية

وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، على تخصيص مبلغ 50 مليون جنية إضافي في موازنة العام المالي الجديد 2024-2025 لمستشفيات الصحة النفسية، وبلغت قيمة المقدر من الاستخدامات الخاصة بمستشفيات الصحة النفسية للسنة المالية 2024-2025 نحو مليار و477 مليون و880 ألف جنيه، مقابل مليار و120 مليون و400 ألف جنيه للعام المالي الجاري 2023/ 2024 بزيادة 327.480 ألف جنيه.

المستشفيات النفسية

ووفقا لما جاء في اجتماع لجنة صحة النواب فقد بلغت قيمة الاستخدامات الخاصة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للسنة المالية 2024- 2025 بنحو 322 مليون و850 ألف جنيه، مقابل 256.025 ألف جنيه للعام المالي 2023-2024.

مجلس النواب

يشار إلى أن لجنة الشؤؤون الصحية بمجلس النواب تناقش اليوم الثلاثاء، مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص ديوان عام وزارة الصحة والسكان، الأمانة العامة للصحة النفسية، المؤسسة العلاجية، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، مراكز تطوير خدمات بنوك الدم، صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.