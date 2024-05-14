مدير المنطقة الاقتصادية بقناة السويس: نستهدف جذب مزيد من الاستثمارات للدولة

قال أحمد سعد المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس إنَّ الهيئة تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات للدولة من خلل الحوافز والترويج للمنطقة الاقتصادية، متابعًا «كان لدينا تحديات وعوائق حرصنا على إزالتها، ووضع خطة جاذبة أمام المستثمرين، خاصة المصدرين منهم مثل قطاع العقارات وحال موافقتهم نجهز المرافق لهم».

اجتماع اقتصادية النواب

وأضاف المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة موازنة الهيئة 2024-2025: «بالفعل تم الاستجابة ونجحنا في جذب أكتر من 14 مستثمرا أجنبيا خلال الفترة الماضية».

وتابع: «نستهدف المصدرين لزيادة صادرتنا ولدينا خطة سنوية واستراتيجية واضحة للترويج، ولكن نتعامل مع المتغيرات الدولية بشكل مستمر لنكون أكثر مرونة ولدينا مميزات عديدة، خاصة بعد دمج المواني مع المنطقة الصناعية، وهو ما شجع مستثمرين من شرق آسيا وتركيا علي الدخول والاستثمار بمصر».