«أبو الغيط» يدعو إلى عقد مؤتمر دولي لتنفيذ حل الدولتين

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى عقد مؤتمر دولي لتنفيذ حل الدولتين ويشدد على ضرورة حشد التأييد للاعتراف بدولة فلسطين، وأن دولة الاحتلال تدفع الفلسطينيين للفرار من قطاع غزة، بحسب ما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأضاف «أبو الغيط»، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وصمة عار على جبين العالم، وجريمة الاحتلال في غزة مكتملة الأركان ولا يوجد مكان آمن في القطاع، والاستقرار الإقليمي يظل قابلا للانفجار ما دامت القضية الفلسطينية قائمة من دون حل.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن هناك جهود عربية لوقف الحرب وإغاثة أهل غزة، وتحقيق رؤية الدولتين وخلق مسار لا رجعة عنه لإقامة الدولة الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، هما السبيل الحقيقي لتحقيق الاستقرار.