أحمد الطاهري: نشعر بالفخر بدور المفاوض المصري في التوصل لوقف إطلاق النار

هنأ أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشعب الفلسطيني بعد موافقة حركة حماس على المقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتابع «الطاهري»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن هذا الأمر ساهم في نشر الفرح بين الفلسطينيين، وسط فخر بالمفاوض المصري لجهوده في نجاح مقترح وقف إطلاق النار، متابعا: «نشعر بالفخر بدور المفاوض المصري ونجاحه في التوصل لوقف إطلاق النار».

«الطاهري»: «القاهرة الإخبارية» تحترم عقل المشاهد المصري والعربي

وأكد «الطاهري»، أن قناة القاهرة الإخبارية لها أجندة تنبع من الاستقرار والتنمية لهذا الإقليم، لذا تحترم عقل المشاهد المصري والعربي وتبتعد عن تزييف أو تلوين الأخبار، مضيفا «جاهزون لكل التطورات، ولدينا كاميرات ومراسلون في كل نقاط التماس بهذه الصراع في فلسطين».

وذكر «الطاهري»، أن «القاهرة الإخبارية» تمثل أعيننا على أرض الواقع، وتنقل الصورة كاملة وواضحة.