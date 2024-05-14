الولايات المتحدة تفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية.. والأخيرة تتوعد

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض زيادة على الرسوم الجمركية للواردات الصينية بقيمة 18 مليارات دولار؛ ويستهدف ذلك الإجراء قطاعات استراتيجية مثل السيارات الكهربائية الصينية المنشأ والفولاذ والمعادن وذلك حسبما أعلن البيت الأبيض في بيان له اليوم الثلاثاء.

الولايات المتحدة تفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية

وبحسب البيان الذي أصدره البيت الأبيض فإنه من المخطط له أن يتم فرض زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 100% على المركبات الكهربائية الصينية هذا العام.

فيما سيتم رفع نسبة الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات من 25 إلى 50% ابتداء من العام المقبل.

من جانبها تعهدت الصين باتخاذ كل الإجراءات اللازمة بعد فرض الولايات المتحدة الأمريكية زيادة على الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الصينية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين إن بلاده تعارض زيادة الرسوم الجمركية من جانب واحد، مشيرا إلى أن ذلك عدّ انتهاكًا لقواعد منظمة التجارة العالمية.

الصين ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها

وتعهد «ينبين» على أن الصين ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة وفقا لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وتأتي تلك الخطوة من إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن مشابهة إلى تعامل إدارة دونالد ترامب مع الصين، التي تم تشبيهها على أنها حرب تجارية بين أمريكا و الصين لا سيما وأن «ترامب» قد فرض خلال ولايته من عام 2016 إلى 2020 ما يقرب من 300 مليارات دولار كتعريفات جمركية على الواردات الصينية.