إتاحة تقديم الرسم الكروكي بخط اليد في ملفات التصالح على مخالفات البناء

أعلن عدد من المراكز التكنولوجية أنه تيسيرا على المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، أن الرسم الكروكي المقدم ضمن أوراق شهادة البيانات يقدم بدون ختم مكتب هندسي ويمكن رسمه بخط اليد، وذلك تسهيلا على المواطنين المتقدمين للتصالح.

مراجعة شهادة البيانات

وأكدت وزارة التنمية المحلية على رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة سير العمل في مركز البنية المعلوماتية المكانية ومراجعة شهادات البيانات الخاصة بالتصالح في مخالفة البناء حيث تتضمن معلومات منها كروكي وصور فوتوغرافية واسم صاحب الشأن، والرقم القومي، وبيانات العقار والإحداثيات، وصور فضائية بالموقع لتحديد مدى خضوع المبنى أو المنشآت للتصالح من حيث زمن البناء خلال الفترة الزمنية التي حددها القانون من عدمه.

ملفات التصالح في مخالفات البناء

وأشارت إلى أنه تم تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية في المحافظات والوحدات المحلية بالأحياء والمراكز والمدن، على بنود قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات لسرعة إنهاء ملفات التصالح.