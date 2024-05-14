«التنمية المحلية» تكشف مدة الحصول على قرار التصالح في مخالفات البناء

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ فترة الحصول على قرار التصالح في مخالفة البناء بالقبول أو الرفض وفق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، تكون 60 يوما بعد استكمال الأوراق والمستندات المطلوبة وتسليمها للجهات المختصة أو إرفاقها بطلب التقديم، أو 90 يوما من بدء تقديم شهادة البيانات حتى الانتهاء من طلب التصالح، شرط الالتزام بما جاء في قانون التصالح من جانب المواطنين وإنجاز خطوات التقديم للبت في التصالح.

استكمال أوراق التصالح

وأضاف قاسم لـ«الوطن»، أنّه لن يقبل أي طلب تصالح دون استكمال الأوراق والمستندات كاملة، وعلى صاحب الشأن معرفة أنّ أول إجراء للتصالح هو ملء وتقديم شهادة البيانات وبعدها استكمال المستندات المطلوبة وفق ما نصت عليه المادة 4 من قانون التصالح، وإرفاقها في التقديم الإلكتروني، ثم مراجعتها من قبل المركز التكنولوجي.

وتابع أنّه بعد التأكد من إرفاق المستندات المطلوبة يسدد المواطن رسوم جدية التصالح 25% في البنك، ويحصل على إيصال بالجدية ويتم تقديمه مع رسم الفحص ضمن مستندات طلب التصالح.

البت في طلبات التصالح

وأوضح أنّه لن يتم البت في أي طلب تصالح دون استكمال الأوراق المطلوبة للتصالح، وحال الحاجة لاستكمال مستندات التصالح يتم مخاطبة المواطن بالمطلوب ومراجعة المركز التكنولوجي المختص.