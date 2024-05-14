«صحة النواب» تناقش مراجعة الأثر التشريعي لقانون التأمين الشامل الجلسة المقبلة

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد جلسة أو أكثر خلال الفترة المقبلة، لمناقشة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي الشامل، جاء ذلك خلال مناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للسنة المالية 2024/ 2025.

التأمين الصحي الشامل

وقال ممثل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل مشروع الموازنة، إن جملة الإيرادات المقدرة في مشروع موازنة الهيئة تبلغ 56.7 مليار جنيه، ونحو 15 مليار جنيه المصروفات، لافتا إلى أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل هيئة اقتصادية وتعتمد على التمويل الذاتي.

تطوير المنشآت الصحية

واشار إلى اهتمام الدولة بتطبيق التأمين الصحي الشامل، ورفع الإنفاق الاستثماري، ما يُساعد في تطوير المنشآت الصحية والمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، وغيرها من البنية التحتية التي يستوجب رفع كفاءتها، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل.

وقال إن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بتعظيم جهود توسيع مظلة التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة المصرية وفق الجدول الزمني المقرر.

فيما طالب عدد من أعضاء لجنة الصحة في مجلس النواب خلال الاجتماع، بضرورة تقليل الجدول الزمني، لتطبيق التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات، حتى يتمتع المواطنون كل في مختلف المحافظات بخدمات التأمين الصحي الشامل، وكذلك حل بعض المشكلات التي تخص تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل داخل في بعض المحافظات.