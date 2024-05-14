ترقب لكلمة رئيس الفيدرالي الأمريكي في هولندا.. هل تؤثر على التضخم؟

يترقب الاقتصاديون في العالم كلمة جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، المقررة اليوم خلال اجتماع لجمعية المصرفيين الأجانب في أمستردام، فيما يتابع المتداولون صدور بيانات التضخم الأمريكية.

استقرار الأسهم الأوروبية في ظل مخاوف من قرارات الفيدرالي الأمريكي

واستقرت الأسهم الأوروبية، اليوم، في ظل مخاوف من قرارات الفيدرالي الأمريكي، إذ ظل مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي مستقرًا حتى الساعة 07:17 بتوقيت جرينتش، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز».

الفيدرالي الأمريكي يعلن بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكية

من المتوقع أن يعلن البنك الفيدرالي الأمريكي بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكية، خلال ساعات، وسط توقعات باستمرار مواجهة التضخم لفترة أطول.

وأفادت وكالة AP، بأن عدة مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي أشاروا في تصريحاتهم الأخيرة، إلى أن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين قد يستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا سابقًا للحد من التضخم، ما يشير إلى أنه قد يكون هناك قليل إلى معدوم من الخفض في أسعار الفائدة هذا العام.