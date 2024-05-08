ثبات أسعار الذهب عالميا في انتظار قرار «الفيدرالي الأمريكي» بشأن الفائدة

استقرت أسعار الذهب العالمية، خلال تعاملات اليوم، إذ يترقب العديد من المستثمرين أي إشارات حول اتجاه الفيدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا فوري، وتشهد الأسواق حاليًا فرصة بنسبة 65% لخفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر، وفقًا لموقع «إنفيستينج».

توقعات بإبقاء الفائدة مرتفعه

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، أمس الثلاثاء، إن ضغوط التضخم مدعومة جزئيًا بقوة سوق الإسكان يعني أن البنك المركزي الأمريكي سيحتاج إلى إبقاء الفائدة ثابتة لفترة ممتدة، وربما طوال العام.

وأضاف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، أنه لا يستبعد أن تكون الخطوة التالية من البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، مضيفًا أنه سيدعم رفع تكاليف الاقتراض إذا ظل التضخم ثابتًا.

وظلت أسعار الذهب ضمن النطاق الأخير، إذ تواصل الأسواق تقييم الهجوم على رفح، في ظل مفاوضات وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن تصاعد التوترات قد يدفع المعدن الأصفر لاختراق مقاومة قصيرة المدى عند حوالي 2340 دولارًا.

وتحولت أسعار العقود الآجلة للذهب للانخفاض خلال تعاملات، أمس الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار في ظل تقييم آفاق السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وسط متابعة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وعند التسوية، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنسبة 0.3% أو 7 دولارات عند 2324.2 دولار للأوقية، بعد أن ارتفعت خلال التداولات إلى 2338.70 دولار.

وتتراجع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.1% إلى 2321 دولار للأوقية، فيما تستقر العقود الفورية للذهب عند مستوى 2314 دولار للأوقية.