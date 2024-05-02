تراجع سعر الذهب عالميا بعد قرار الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة

شهدت أسعار الذهب عالميا اليوم الخميس، تراجعا بعدما قرر الفيدرالي الأمريكي، تثبيت سعر الفائدة بدون تغيير، حيث يتوقع الخبراء، أن سعر الفائدة لا يزال يميل نحو الانخفاض نهاية المطاف، بعدما تحول التركيز الخاص بأسواق الوظائف الأمريكية، إلى القطاعات غير الزراعية.

أسعار الذهب انخفضت ضمن المعاملات الفورية

شهدت أسعار الذهب العالمية، انخفاضا ضمن المعاملات الفورية لها، بنسبة وصلت لـ1%، مسجلا 2296.69 دولارا للأونصة الواحده، ذلك بعدما صعدت أمس الأربعاء بنسبة وصلت لـ1.4%، لتحقق أفضل أداء يومي له في فترة تجاوزت حد الأسبوعين، بحسب «إنفستنج».

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، بنسبة وصلت لـ0.25% مسجله 2326.20 دولار، بعد أن أبقى الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة، وسياسته النقدية التشديدية بالعناصر الأساسية، وفق التقيم الاقتصادي وتوجهاته السياسة النقدية بدون تغيير، حيث وضع ذلك إطارا حول المناقشات بأسعار الفائدة، الذي يرتبط بشروط يمكنها خفض التكاليف الخاصة بالاقتراض.

وقال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن قرار تثبيت سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، سيساهم كثيرا في الحد من توجه المستثمرين حول أدوات الدين في الأسواق الناشئة، كما توقع أن يتقلص حجم الأموال الساخنة.

وأضاف «إمبابي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر الذهب في الأسواق المحلية شهد تراجعا مؤخرا، وصلت قيمته لـ20 جنيه خلال تعاملات اليوم، بالمقارنة بختام تعاملات الأمس، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3075 جنيه للشراء، بينما تراجع سعر الأوقية بقيمة 14 دولارًا، مسجله 2301 دولارا للأوقية الواحده.